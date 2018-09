Lungauerin bei Schwammerlsuche in den Tod gestürzt

Die 66-Jährige war am Mittwoch bei der sogenannten Fuchsfarm in Muhr zur Suche aufgebrochen. Einem Landwirt fiel dann am Freitag auf, dass das Auto noch immer an derselben Stelle stand, er alarmierte die Familienangehörigen der Frau. Der Bruder machte sich daraufhin auf die Suche und fand die Lungauerin wenig später tot im Bachbett liegend.