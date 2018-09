„Weißes Album“ erscheint als Luxus-Edition

Mehr als zwei Dutzend Akustik-Demos

Die erwähnten Akustik-Aufnahmen, die in Sammlerkreisen schon seit Jahrzehnten in Form von Bootlegs kursieren, sind auf einer „Esher Demos“ betitelten CD enthalten. Sie sind im Mai 1968 entstanden, als sich die Beatles in George Harrisons Bungalow in Esher in der Grafschaft Surrey trafen, um mit einer 4-Spur-Tonbandmaschine Demo-Versionen der für das Album geplanten Songs einzuspielen - überwiegend nur mit akustischen Gitarren und verschiedenen Percussion-Instrumenten.