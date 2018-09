Bei Notärzten drohen in Oberösterreich Engpässe

Resolution im Landtag findet Gehör

„Die aktuelle Regelung führt zu Engpässen“, hat FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr schon im Juni gewarnt - ohne dass sich diese Engpässe genau in Zahlen fassen ließen. FPÖ und ÖVP brachten daher eine Landtagsresolution auf den Weg, die auf Basis eines Vorschlags der Österreichischen Notfallmedizinergesellschaft ÖGARI eine wieder auf drei Jahre beschleunigte Notärzteausbildung sichern soll, bei der aber auch die Qualität stimmt. Diese Resolution wurde einstimmig von allen vier Landtagsfraktionen beschlossen. Darauf gibt es jetzt eine Antwort von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), in der sie eine entsprechende baldige Novellierung des Ärztegesetzes in Aussicht stellt.