Für den Linzer Süden ist keine Lösung in Sicht

In 35 Minuten von Linz nach Eferding

Rund 15,6 Millionen Euro müssten für das von Bund und Land finanzierte Projekt in die Hand genommen werden. „In zwei bis drei Jahren könnte das Vorhaben realisiert werden“, sieht Günter Neumann, Geschäftsführer von Stern & Hafferl in der LILO viel Potenzial. Ein Grund: Die Fahrzeit von Eferding nach Linz könnte sich durch den Umbau von 42 auf 35 Minuten verkürzen.