Weizer Jugend verteilt gemischte Noten

Am Versuch, in die Köpfe der jungen Leute zu schauen, können Erwachsene bekanntlich nur scheitern. Die Weizer Stadtpolitik hat es trotzdem probiert. Mit einer groß angelegten Umfrage unter 648 Jugendlichen wurde erhoben, was die nächste Generation vom Leben in der oststeirischen Bezirkshauptstadt hält - und was fehlt.