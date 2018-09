Fünf Verletzte bei Kollision mit Lkw

Warum der 19-Jährige gegen 6.20 Uhr plötzlich von seiner Fahrspur abgekommen war, wird noch ermittelt. Sein Pkw krachte jedenfalls ungebremst in einen mit vier Personen besetzten Klein-Lkw. Dessen Lenker, ein 48-Jähriger aus Schwarzenberg, kam in Folge von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen angrenzenden Zaun und landete in einer Wiese.