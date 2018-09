Nach Schönheits-OP: Botschafter-Gattin zahlt nicht

„Das muss wirklich in der Öffentlichkeit bekannt werden, sonst schauen noch mehr Wiener Ärzte durch die Finger, wenn sich Familienangehörige von Diplomaten bei ihnen privat behandeln lassen“, schildert Mag. Dietmar Heck, Anwalt in der Kanzlei Alfred Boran, den kuriosen Fall aus der Ordination des Schönheitschirurgen: Sowohl im Dezember 2017 als auch im Jänner 2018 war die Gattin des Botschafters des Königreichs Saudi-Arabien bei dem Facharzt für Dermatologie und ästethische Medizin in dessen Ordination in Döbling. Davon blieb bis heute eine Rechnung von 899,81 Euro unbezahlt.