Diese Promi-Mamas sind kein gutes Vorbild!

Busenwunder in der Psychoklinik

Busenwunder Katie Price hat fünf Kinder von drei Männern und macht regelmäßig mit Drogen- und Alkoholexzessen Schlagzeilen. Ihre Kinder sollen sehr unter ihrem Verhalten leiden. Ein Ex plauderte aus: „Sie hat sich in der Nähe ihrer Kids zurückgehalten, wenn sie aber getrunken hat, ist sie schon mal aus der Haut gefahren.“