„Schillerndes“ Shoppen und modische Tipps von VIPs

„Wenn Jeannine ruft, dann kommen wir alle!“: Promis für den guten Zweck einzuspannen, das kann Charity-Lady Jeannine Schiller wie keine andere. Diesmal mussten die Promis wieder in die Rolle von Modeberatern und Verkäufern schlüpfen, Shoppingfans glücklich machen und die Kunden möglichst von Kopf bis Fuß einkleiden. Ob das gelungen ist? Der Erlös sämtlicher verkaufter Stücke kommt Schillers Herzensprojekt - hilfsbedürftigen Kindern in Moldawien - zugute. Ob Christina Lugner, Michi Konsel & Co. gute Arbeit geleistet haben? Sehen Sie selbst!