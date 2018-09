Heeresboot-Drama: War alles ganz anders?

Nach dem tragischen Vorfall mit einem Bundesheerboot auf der Donau ringen zwei Mädchen noch immer mit dem Tod. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Nun deuten neue Informationen darauf hin, dass die Verantwortlichen des Heeres die Lage möglicherweise falsch eingeschätzt haben - und so die Rettung der jungen Frauen lebensbedrohlich verzögert wurde. Auf Fotos, die dem ORF zugespielt wurden, ist beispielsweise zu sehen, wie Soldaten am Ufer stehen, die Hände in den Jackentaschen oder verschränkt, statt nach den Vermissten zu suchen.