Dieb (22) gestand bei Festnahme weiteren Einbruch

Weiterer Einbruch in Kindergarten

Im Zuge der Vernehmung gestand der Beschuldigte dann am Einbruch in einen Kindergarten - ebenfalls in Wörgl - beteiligt gewesen zu sein. Dort wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Geräteschuppen aufgebrochen - und mit dem entnommenen Spaten und einer Schaufel das Fenster zum Hauptgebäude aufgebrochen. Drinnen brach der 22-Jährige mit seinen unbekannten Mittätern eine Handkasse auf und stahl einen Bargeldbetrag in der Höhe eines oberen dreistelligen Eurobetrags. Auch aus Gruppenräumen wurde Bargeld gestohlen. Insgesamt liegt der Schaden im niederen, vierstelligen Eurobereich.