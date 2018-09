Ausstellung zum 80er

In der Tradition von Schiele und Kokoschka

Schon die Zeichnungen zu seiner ersten Aktion „ANA“ im Jahr 1964 zeigen eine direkte Linie zum frühen österreichischen Expressionismus, zu Schiele, Kokoschka und Gerstl. Das verstärkt sich noch, als Brus die Selbstverstümmelungen dazunimmt, den Körper zeichnerisch über die Grenzen treibt und dabei Offenlegungen vornimmt, die nicht nur tief ins Fleisch, sondern auch in die Seele (einer ganzen Gesellschaft) schneiden. Neben all der Verlorenheit und Ohnmacht, finden sich auch zarte, berührende Momente, die Brus’ künstlerische Intention und Kraft untermauern. Eine faszinierende Ausstellung, mit kaum je gezeigten Arbeiten, die man nicht versäumen sollte. Bis 27. Jänner 2019.