Bardem und Cruz hüten ein „Offenes Geheimnis“

Schuld und moralische Zwänge in der spanischen Provinz: Zur Hochzeit ihrer Schwester Ana ist die in Buenos Aires lebende und reich verheiratete Laura (Penélope Cruz) mit Mann und Kindern in ihr Heimatdorf zurückgekehrt, wo die Armut lange Schatten wirft. Als Lauras Tochter entführt wird, zeigt sich, wie Missgunst und Argwohn die Bewohner umtreibt, unter ihnen auch der Weinbauer Paco, der von Cruz’ Ehemann Javier Bardem gespielt wird.