Was Oberösterreichs „Rote“ zum Umbau der SPÖ sagen

Was sagen Oberösterreichs „Rote“ zur rasanten Machtübernahme von Pamela Rendi-Wagner in Partei und Nationalratsklub? Die „OÖ-Krone“ hat sich umgehört. Das Ergebnis: Das positive Urteil über die Aufsteigerin und der Vertrauensvorschuss für sie überwiegen; so sagt etwa SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer: „Sie ist meine erste Wahl!“ Nur vereinzelt gibt es auch kritische Anklänge. Lesen Sie hier alle gesammelten Stellungnahmen in Langform. In unserer Printausgabe am Donnerstag (27. September) finden Sie eine Zusammenfassung samt zusätzlichem Interview und Kommentar.