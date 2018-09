Sinnvolle Prävention in Schule ist „kinderleicht“

Die Kinder der 3b stehen mit Gummibändern um die Hüften im Kreis, mittendrin die beiden Polizistinnen Kerstin Rechner und Kristina Six: Sie vernetzen die Kinder mit den Bändern untereinander, lassen sie Fotos verteilen und machen ihnen damit klar, wie schnell man im Internet die Kontrolle über seine eigenen Bilder verlieren kann. „Fürs Internet gelten klare Regeln: Kenne ich die Person, mit der ich Kontakt habe, weiß meine Vertrauensperson, was ich tue, habe ich dabei ein angenehmes Gefühl“, erklärt Kerstin Rechner: „Ihr seid in einem Alter, wo Erwachsene wissen müssen, was ihr im Internet macht.“.