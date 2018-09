Bayerns Frächter wollen freie Fahrt durch Tirol

Grenzkontrollen sind schlimmer

Der Verkehrssprecher der Tiroler ÖVP, Florian Riedl, hat die Kritik der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft an der Tiroler Transitpolitik als „geradezu absurd“ bezeichnet. Während sich die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft über temporäre Blockabfertigungen aufrege, würden die deutschen Grenzkontrollen rund um die Uhr für Staus in Tirol sorgen, erklärte Riedl. „Die Wahrheit, Herr Brossardt, ist vielmehr, dass aufgrund der Säumigkeit der bayerischen Politik und deren fehlendem Willen, die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene konsequent voranzutreiben, derzeit so viele Lastwagen durch Tirol rollen wie noch nie zuvor“, so der Landtagsabgeordnete. Alleine in den letzten zwei Jahren habe der Lkw-Verkehr über den Brenner um 20 Prozent zugenommen.