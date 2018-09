Bayerns Kovac verwechselt Alaba mit Ex-Spieler

Augsburg entführt Punkt

Am Ende mussten die Münchner dennoch erstmals Punkte abgeben. Die nun an zwölfter Stelle liegenden Augsburger mit den Teamspielern Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch verteidigten konsequent, konnten die keineswegs groß aufspielenden Münchner Richtung Tor aber lange Zeit nicht fordern. Weil Manuel Neuer aber in der Schlussphase patzte, glichen die Augsburger die Führung durch Arjen Robben kurz vor Ende der Partie überraschend aus und entführten einen Punkt aus der Münchner Allianz Arena.