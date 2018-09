Zweite Karriere bei Elixhausen

Jetzt packt Taschwer aber nochmals an. Seit Sommer bei Elixhausen im Training, gibt der 25-Jährige Samstag auswärts gegen Lamprechtshausen das Comeback in der 1. Klasse Nord. Warum erst in Runde neun? „Ich bin drei Monate wegen der Grödiger Ablöseforderung gestanden. Jetzt gehöre ich mir, kann loslegen.“ Warum bei Elixhausen? „Das späte Training kommt mir da sehr entgegen. Außerdem ist es von meiner Dienststelle nur ein kurzer Weg“, nennt Taschwer, seit Mai 2017 in Itzling Polizist im Außendienst, die unleugbaren Vorzüge.