Letzte Handgriffe im Museum in Mariapfarr

Gerade wird dem Museum der letzte Feinschliff verpasst, denn schon am Samstag soll es für die Besucher geöffnet werden. Es gibt ein neues Konzept und mehr Platz für die Exponate. Entlang eines Notenschlüssels gehen in Zukunft die Gäste auf Entdeckungsreise durch die fünf Räume- sie stehen im Zeichen der Wallfahrt und von Joseph Mohr, dem Hilfspriester, der in diesem Ort von Oktober 1815 bis August 1817 tätig war und dort den Text zu „Stille Nacht!“ schrieb.

Schon am Beginn der Ausstellung treffen die Besucher auf Apostel Paulus. „Er war der Erste, der gepilgert ist“, erklärt Christa Pritz, Kustodin des Museums. 30 Votivtafeln und mehr als 20 Wachs- und Silberfiguren sowie sechs Priesterkleider werden in Nebenräumen gezeigt.