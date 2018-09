Artistin nach 6-Meter-Sturz im künstlichen Koma

„Wir sind alle geschockt“

„Wir sind alle geschockt und hoffen, dass Kristina wieder gesund wird“, so Direktor Mike Reinhard. Am Montag brach der „Zirkus des Grauens“ seine Zelte in Oberpullendorf ab und reiste weiter zu seinem Gastspiel am 28. September nach Wiener Neustadt. Ab 12. Oktober machen die fahrenden Artisten in Eisenstadt Station. „Wir sind dann ganz in der Nähe der verletzten Künstlerin“, so Reinhard weiter.