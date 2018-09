Tauernklinik übernimmt jetzt Röntgenpraxis

Die Radiologie im Pinzgau - ein unheilbarer Patient, wie es lange schien: Zwei Ärztestellen wurden nicht mehr nachbesetzt. Die GKK könne so kostendämpfend wirtschaften, Synergien genutzt werden.

Patienten und niedergelassene Ärzte protestierten gegen die Lösung, das Tauernklinikum sollte übernehmen, konnte die ambulante Versorgung bisher aber nicht abdecken.

Knackpunkt ist vor allem auch die Mammografie, die derzeit nur in der Privatklinik Ritzen in Saalfelden (Außenstelle des Tauernklinikums) angeboten wird. Patientinnen aus dem Oberpinzgau müssen dorthin eine weite Reise in Kauf nehmen. „Krone“-Leserin Renate Ratzenböck aus Uttendorf dokumentierte genau, welche „Irrfahrt“ Frauen antreten müssen.

Kern der Kritik war seither auch, dass das Spital in Zell am See außerhalb liegt und die Ordination von Dr. Siegfried Silli - er musste seinen Vertrag wegen Krankheit früher als geplant kündigen - im Stadtzentrum für ambulante Patienten viel besser erreichbar sei. Viele fürchteten auch, vor allem bei Hochbetrieb im Winter mit vielen Skiunfällen im Krankenhaus schlechter aufgehoben zu sein. Notfälle wären schließlich immer vorzureihen.