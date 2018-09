Drogenlenker wartete 12 Stunden auf Hilfe

Da hat sich wohl wer durch die ganze „Speisekarte“ gekostet. Denn ein Drogen-Schnelltest bei einem 29-jährigen Unfalllenker, der mitten in der Au in Freindorf mit seinem Kleinwagen auf einer Böschung hinunter zu einem Gewässer stecken geblieben war, schlug gleich auf sieben illegale Substanzen an.