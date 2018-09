0:1! Altach bleibt auch gegen den WAC im Jammertal

Tabellenschlusslicht Altach kommt in der Bundesliga weiterhin nicht aus den Startlöchern! Am Samstag kassierten die Vorarlberger in der 8. Runde eine 0:1-Heimniederlage gegen den WAC und warten nach dem vierten Nuller in Folge weiter auf den ersten Sieg. Der WAC hingegen stieß dank eines schönen Treffers von Michael Liendl (26.) zwischenzeitlich auf Platz vier vor.