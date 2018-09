Klubboss Haas: „Messner wird unser Mann bleiben“

Grödigs Bemühen war von der ersten Minute an zu erkennen, Hölzl, Nika und Co. hatten jedoch Probleme mit dem letzten Ball, dazu vergab Hutter die beste Chance alleinstehend. Was die forsch angreifenden Wörgler nach einem Corner bestraften: Kostenzer schob den Ball im Fünfer mit der Ferse an Goalie Stadlbauer vorbei.