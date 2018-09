Land macht mit Einsparungen bei Behinderten ernst!

2855 Menschen bekamen im Jahr 2016 den Fahrtkostenzuschuss vom Land, als eine „Maßnahme der sozialen Rehabilitation für Menschen mit Beeinträchtigungen“. Bisher waren das 682,10 Euro, ab nun sind es 580 Euro. Die offizielle Stellungnahme aus dem Büro der Soziallandesrätin Gerstorfer geht so: „Die Vorgabe, 10 Prozent der Ermessensausgaben im Sozialressort einzusparen, bedeutet natürlich Einschnitte. Um Leistungen nicht gänzlich streichen zu müssen, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Förderbeträge beim Fahrtkostenzuschuss auf das Niveau des Bundes (Sozialministeriumsservice) anzupassen (von 682,10 auf 580 Euro). Diese Neuregelung wurde am 25. Juni einstimmig in der oberösterreichischen Landesregierung beschlossen“.