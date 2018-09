Rebekka Bakken: „Fühle mich in Wien wie adoptiert“

Hast du über die Jahre so enorm an Selbstsicherheit gewonnen?

Es gibt da Aufs und Abs. Was ist Selbstvertrauen? Wenn du es haben willst, heißt das ja, dass du es eigentlich nicht hast. Ich denke gar nicht so viel an diese Dinge, sondern vertraue mir und dem Leben an sich. Ich achte darauf, was mir mein Bauchgefühl sagt und was ich für richtig halte. Selbstsicherheit ist das Gegenteil von Erwartungshaltung. Dass du aufhörst zu überlegen, was die anderen über dich denken. Mit zunehmendem Alter wirst du immer unsicherer, das wirst auch du noch erleben müssen. Man zieht automatisch Vergleiche und sucht nach Bestätigungen für all das Gute und auch Schlechte im Leben. Nur wirst du diese Bestätigung nie kriegen, weil es immer mehr als nur die eine Wahrheit gibt. Es geht eher um den Selbstwert. Jeder Mensch ist gleich viel Wert - egal was du machst oder erreicht. Selbstsicherheit zu haben heißt, du bist in etwas gut. Aber was ist das schon wert? Es geht vielmehr um dich als Persönlichkeit.