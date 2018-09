Graz bekommt ein neues Museum auf dem Schloßberg

Mit dem Fernrohr in die Vergangenheit blicken

Im Hof der Stallbastei wird ein Garten mit Wasserspielen angelegt. Dort kann man in die Welt der Sagen eintauchen. Sagen wie jene über die Entstehung des Schloßbergs, die in Graz jedes Kind kennt: Der Teufel war’s. In der Kanonenhalle werden Fernrohre aufgestellt. „Mithilfe von ,Augmented Reality’ wird man in 50-Jahres-Schritten die Zeit zurückdrehen können“, erklärt Hochreiter. Im Kanonenhaus und in der Kasematte darunter will man die Geschichte des Schloßbergs erzählen: von der Festung, die als uneinnehmbar galt und geschleift werden musste, bis zu den Luftschutzstollen, die im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden.