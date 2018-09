Eisenstange-Attacke auf Passanten und Polizei

Ein Bettler, der in Salzburg-Mülln mit einer Eisenstange auf Passanten einschlägt - eine Zeugin meldete dies am Donnerstag der Polizei. Als die Beamten eintrafen und den 34-jährigen Rumänen nach seinem Ausweis fragten, sprang der Mann auf und bedrohte die Einsatzkräfte mit der Stange. Der Angreifer konnte festgenommen werden, er wurde in die Justizanstalt gebracht.