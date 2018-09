Eröffnung mit einem Stadtspaziergang

„Ich wollte, dass wir uns versammeln, wo Einheimische und Außenseiter, Österreicherinnen und Österreicher und Fremde durcheinanderströmen und allesamt einer Unbeständigkeit anheimfallen, die für so manche ein Dauerzustand ist“, erklärte Degot, warum sie den Bahnhofsvorplatz, der in so vielen europäischen Städten Europaplatz heißt, für ihre erste herbst-Eröffnung gewählt hatte.