„Meine Begegnung mit Jack Unterweger“

Jahrelang war Autorin Andrea Wolfmayr in regem Kontakt mit dem Häfnpoeten und Massenmörder Jack Unterweger. Nach dessen Tod hat sie ihre Erinnerungen an diese Begegnung tief in ihrem Gedächtnis vergraben. In „Jack & ich - Das Böse in mir“ blickt sie nun noch einmal in diesen Abgrund. Das Buch wird heute in Graz präsentiert.