Jetzt droht totales Chaos um das Anrainerparken

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut! Diese alte Redewendung beschreibt die Vorgänge rund um die Öffnung der Anrainerzonen wohl am besten. So sollte durch die Öffnung von 8 bis 16 Uhr an Werktagen Platz für Handwerker, Monteure, soziale Dienste & Co. geschaffen werden. Immerhin gibt es in neun Bezirken diese Zonen. Doch die neuen Zusatztafeln werden bei den Autofahrern noch mehr für Verwirrung sorgen.