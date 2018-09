Sextäter schlägt 2 Mal am selben Tag zu: Gefasst!

Polizei befürchtet weitere Opfer

Der flüchtige 44-Jährige wurde ausgeforscht und am 11. September an seinem Wohnort im Bezirk Tulln festgenommen. Er bestreitet die Taten und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass es noch weitere Opfer gibt. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/30333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.