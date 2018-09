Papa von Jannik (3) musste Todes-Unfall mitansehen

Das Mühlviertler Ehepaar, das nun in Leonding wohnt, hatte vor dem Horrorunfall gerade einen Peugeot 308 gekauft. Im Kofferraum lagen vier Winterreifen mit Felge. Die Mutter fuhr mit dem Sohn an Bord los, in einem zweiten Auto folgte ihr Gatte. Er musste hilflos mitansehen, wie um 14.45 Uhr ein ortsansässiger Maurergeselle (17) am Weg zur Freundin mit seinem 90 PS starken Audi A4 zu schnell unterwegs war, in einer Kurve in Unterweißenbach ins Schleudern geriet und mit dem quergestellten Auto gegen den Peugeot krachte. Dieser wurde gegen einen Baum katapultiert.