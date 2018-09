Christina Stürmer: „Will keine biedere Mama sein“

„Das neue Album ist viel frischer, nicht mehr so melancholisch wie das letzte“, meinte Christina Stürmer im „Krone“-Interview. „Das kommt sicher durch meine Tochter Marina. Ein Kind bringt so viel Frische ins Leben. Man bekommt zwar weniger Schlaf und denkt, dass man schneller altern müsste. Aber eigentlich bringt es eine gewisse Jugendlichkeit zurück, weil man sich so in das Kind versetzt. Und natürlich mag ich keine biedere, alte Mama sein und mache furchtbar viel Blödsinn mit Marina", lacht sie.