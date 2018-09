Nur heute: - 20 % auf Grillzubehör von Moesta-BBQ

Mit diesem Pizzaring verwandeln Sie Ihren Griller in einen Pizzaofen! Der Pizzaring hält auch besonders großer Hitze Stand. Mit diesem Pizzaring liefern Sie Pizzen im Drei-Minuten Takt! Das Modell wurde so konzipiert, dass es mit verschiedenen Kugelgrill-Durchmessern kompatibel ist. So können Sie den Pizzaring z.B. für Griller der Marke Weber, Rösle oder Napoleon verwenden.



Erhältlich in verschiedenen Größen.

Artikelgewicht: 6,8 Kg

Preis: 139,90 €

Hier geht‘s zum Produkt.