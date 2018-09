Polizei forschte dreisten Opferstockdieb aus

In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Tamsweg wurde ein weiterer Opferstock-Einbruch in die Pfarrkirche St. Andrä im Lungau vom Mai 2018 sowie ein Einbruch vom April 2018 in ein Mehrparteienhaus in Tamsweg geklärt. Bei der Festnahme und anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden im Pkw des 54-Jährigen eine Bankomatkarte, eine Kreditkarte und eine E-Card vorgefunden. Diese Gegenstände stammten aus einem Geldbörsendiebstahl vom Juni 2018 in Salzburg. Bei sämtlichen Einbruchsdiebstählen trug der 54-Jährige eine Rot-Kreuz-Uniform, um nach seinen Angaben vertrauenserweckender zu wirken. Die Kleidung hatte der Mann in einem Sozialladen in der Stadt Salzburg erstanden. Die Ermittlungen betreffend weiterer Einbruchsdiebstähle laufen. Bei seiner Einvernahme war der 54-Jährige geständig. Er wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.