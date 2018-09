Dieser Grazer ist ein Meister der Spannung

In „Stein“ erzählt Kleindl von der Wiener Mordermittlerin Anja Grabner, die jenen grausamen Fall, der sie ihre Karriere gekostet hat, einfach nur vergessen will. Und auch nach Stein, jenen mysteriösen Ort mitten in den Bergen, in der womöglich die Lösung des Rätsels schlummert, will sie eigentlich nicht zurück. Doch dann kommt alles anders, und Grabner und ihr Partner tauchen gefährlich tief in die Geheimnisse des Orts und seiner Bewohner ein.