Jannik (3) starb nach Horror-Unfall an Genickbruch

Sie lächelten für ein Familien-Selfie in die Kamera, Sohn Jannik (3) in der Mitte - ein Bild des Glücks. Das war am 12. September. Am 14. raste ein 17-jähriger in Unterweißenbach mit seinem Pkw ins Auto der Mutter. Jannik saß hinten, im Kindersitz war vorschriftsmäßig angegurtet. Doch das half nichts. Die Lenker überlebten schwer verletzt, aber Jannik starb zwei Tage später - Genickbruch.