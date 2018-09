DNA und Fingerabdrücke überführten den Einbrecher

Der Ukrainer hatte an jenem 30. Juni früh morgens ein Fenster bei der Wohnung eines 77-Jährigen eingeschlagen und war in die Räume eingedrungen. Der nur mit einer Unterhose bekleidete Mann raffte Schmuck im Wert von 1300 Euro an sich. Der Wohnungsmieter wurde durch den Lärm, den der Mann verursachte, wach. Er schrie den spärlich bekleideten Eindringling an. Dieser sprang durch das kaputte Fenster ins Freie, schwang sich aufs Fahrrad und flüchtete. Die Polizei sicherte nach dem Coup in der Wohnung Spuren, darunter Fingerabdrücke und DNA. Der Abgleich ergab nun einen Treffer. Beim Eindringling handelt es sich um den 28-jährigen Ukrainer. Sein derzeitiger Wohnort: Die Justizanstalt im oberösterreichischen Wels. Der Mann sitzt dort wegen Einbruchs in U-Haft.