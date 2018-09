Rundumschlag! Özil-Berater tobt gegen Bayern-Bosse

Die Bayern-Bosse

Sowohl Karl-Heinz Rummenigge wie auch Uli Hoeneß hatten in der Causa klar Stellung bezogen - zulasten Özils. Hoeneß hatte gar gemeint, Özil habe in jüngerer Vergangenheit „einen Dreck“ im Nationalteam zusammengespielt. Darauf angesprochen, wird Sögüt überhaupt emotional: „Wenn hier irgendjemand ablenken will, dann sind es diese beiden. Und zwar von der Leistung ihrer eigenen Spieler, von ihrer Steuerhinterziehung, ihren unverzollten Rolex-Uhren und von der Vetternwirtschaft in ihrem Verein."