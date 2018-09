Heiligenblut wird zur Berglaufarena

Die wunderschöne und selektive Route des bekannten Großglockner Berglaufs führt die Teilnehmer über alle vorhandenen Vegetationsstufen, von der alpinen Kulturlandschaft bis in die hochalpine Gletscherregion. Großglockner & Co. sind Zaungäste, wenn sich jedes Jahr unzählige Bergläufer aus Nah und Fern beim Großglockner Berglauf messen. Seit 2016 gibt es an der Originalstrecke des Großglockner Berglaufs eine permanente Zeitmess-Strecke für ambitionierte Bergläufer, fleißige Trainierer und all jene, die nicht beim Event an den Start gehen. Seit Sommer 2018 gibt es eine zweite Mess-Strecke, Läufer messen ihre Zeit ebenfalls entlang des Wanderweges am „Naturgefahrentrail“ zwischen der Mittelstation Rossbach und der Bergstation am Schareck. „Wir möchten das Thema Berglauf auch außerhalb des Event-Trubels etablieren. Zeitmess-Strecken ermöglichen es den Läufern, den ganzen Sommer über ihre Leistung zu messen und sie simulieren Renn-Charakter“, sagt Martin Lackner, Vorsitzender des Tourismusverbandes Heiligenblut am Großglockner „und so laufen unsere Gäste auf Wunsch gegen die Uhr, durch herrliche, alpine Natur mit besten Ausblicke auf die höchsten Gipfel des Landes."