In St. Johann wurde „Fest der Uniformen“ geboren

40 uniformierte Gastvereine und insgesamt 1700 Mitwirkenden marschierten dann am Sonntag von der Krobatinkaserne zum Kriegerdenkmal, Tausende Besucher sahen zu. Eine Abordnung reiste am weitesten an - von Waidhofen an der Thaya. „Das war die Geburtsstunde des ,Festes der Uniformen’. Fortan wird es diese Veranstaltungen auch in anderen Bundesländern geben, für 2020 hat Waidhofen zugesagt, danach hat sich die Stadt Salzburg angekündigt“, verrät Illmer.