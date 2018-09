Bad Ischler stürzte 60 Meter in den Tod!

Der 54-jährige Ischler war am Sonntagvormittag mit seiner 49-jährigen Lebensgefährtin gegen 9.15 Uhr von Grundlsee aus auf dem Almbergweg zum Albert Appelhaus losmarschiert. In 1450 Metern Seehöhe trennte sich das Paar, weil der 54-jährige durch die so genannte „Schlüssellochhöhle“ klettern wollte.