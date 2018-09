Kate Moss: Mit 15 zu Oben-ohne-Fotos gedrängt

Dieser Tage sieht Moss solche Fotoshootings kritisch. Ihrer fünfzehnjährigen Tochter Lila Grace Moss Hack würde sie niemals erlauben, nackt zu posieren. „Heute müssen Models das nicht mehr tun, wenn sie es nicht wollen“, bekräftigt Moss, die mittlerweile selbst eine Modelagentur betreibt. Sie würde ihrer Tochter natürlich unterstützen, wenn sie Model werden will und vielleicht sogar ihre Managerin werden. Oben-ohne-Fotos kämen aber in dem Alter nicht in Frage.