„Hochzeitsrowdy“ versetzte eine Siedlung in Angst

Mehr als einen über den Durst getrunken hat ein Drautaler (29) bei einer Hochzeit auf Taggenbrunn in St. Georgen am Längsee: Er verließ die Gesellschaft und irrte in der Nacht umher. Polizeikommandant Franz Baumgartinger aus Launsdorf: „Er beschädigte Verkehrszeichen und eine Plakatwand, riss sogar ein Wegkreuz um.“