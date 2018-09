Kärntner Ex-Manager starb bei „Legenden Rallye“

Der Manager, dessen Name seit der „Safari-Rallye“ im Sport bekannt ist, erlitt schwere Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin war Ehefrau Elke. Die 53-Jährige überlebte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Der Hipp-Manager hatte zwar in Tirol gelebt war aber mit Kärnten verbunden geblieben. Bellschan war erst vor drei Jahren nach längerer Pause zum Rallyesport zurückgekehrt.



