Chemnitz: „Bürgerwehr“-Mitglieder festgenommen

Eine selbst ernannte Bürgerwehr hat am Freitagabend in der ostdeutschen Stadt Chemnitz mehrere Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, die an einer Geburtstagsfeier in einem Park teilnahmen, bedroht und nach ihren Ausweisen verlangt. Die von einer „Pro Chemnitz“-Demonstration kommende Gruppe von Männern im Alter zwischen 27 und 33 Jahren gaben sich als Ordnungskräfte aus und bedrängten die Feiernden und andere Besucher des Parks. Ein Iraner wurde verletzt.