Avantgarde-Versuch im Schauspielhaus

So stellte man sich wohl in den 60er Jahren, als „Marat/Sade“ uraufgeführt wurde, die Avantgarde vor. Heute wirkt das alles ein bisschen hysterisch und gleichermaßen verstaubt. Die Linzer Fassung bietet durchaus ein Schau-Vergnügen: der Bühne von Camilla Hägebarth und vor allem den Kostümen von Johanna Hlawica sei’s gedankt. Das zumindest: eine Augendweide (fast) ganz in weiß.