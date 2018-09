„Weihnachtsidyll“ durch Schießstand-Pläne bedroht?

Landesschießstand im Freien neben Wohngebiet

Drei Kilometer von der geplanten Schießanlage entfernt liegt in der Wiener Straße der Landesschießstand. Dort wird in 300 Metern Entfernung zur Wohnsiedlung am Panholzerweg im Freien geschossen. „Wenn man alle Argumente, die gegen die geplante Raumschießanlage vorgebracht wurden, beim Landesschießstand heranzieht, wäre dieser in Fragezustellen“, so Hein.