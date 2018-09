Nach Sex in Haltestelle Polizeibeamte attackiert

Ins Liebesspiel versunken war ein Pärchen in Mödling (NÖ) - allerdings am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit. Der Mann (31) und seine 29-jährige Freundin vergnügten sich nachmittags auf der Bank einer Bushaltestelle. Als Polizisten dem Treiben ein Ende setzen wollten, gingen die Wiener auf die Beamten los.